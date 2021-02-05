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Dalyan kanalında çöken iskele onarılmayı bekliyor

05.02.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Dalyan kanalında çöken iskele onarılmayı bekliyor

Dalyan Mahallesinde, Naciye Tınaztepe İlköğretim Okulu arkasındaki iskelenin çöken bölümü onarılmayı bekliyor.Ahşap iskelenin yaklaşık beş metrelik bölümü 15 gün önce kırılarak çöktü.

Dalyan Mahallesinde, Naciye Tınaztepe İlköğretim Okulu arkasındaki iskelenin çöken bölümü onarılmayı bekliyor.
Ahşap iskelenin yaklaşık beş metrelik bölümü 15 gün önce kırılarak çöktü. Suya gömülen İskelenin çevresi Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından emniyet şeridiyle geçişe kapatıldı. Tekneler çöken iskeleye yanaşma ve bağlanma da zorluk yaşarken çöküntü, iskelede yürüyüş yapanlar ve çocuklar içinde tehlike arz ediyor.
İskelede bağlı bulunan teknesine giriş yapmakta zorlandığını belirten Kaptan Yılmaz Taviloğlu; “İnsanların ayakları kaçıyor, birkaç kere tadilat yapıldı. Böyle harabe bir yerde insan yürümek istemez. İskele çürüktü 2 hafta önce çöktü" diyerek iskelenin bir an önce yapılmasını istedi.
İskelenin eski olmasından dolayı çöküntülerin meydana geldiğini ifade eden kaptan Furkan Esin ise; “İnsanlar için zorluk, kimsenin canı yanmadan bir an önce yapılsa iyi olur. Arkadaşlarımız yetkililere bilgi verdiler. Mutlaka şikayet eden de vardır. Ancak çocuk ve yaşlılar için tehlikeli bir durum" diye konuştu.

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