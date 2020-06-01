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Dalyan Sokak’ta asfalt tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.06.2020 14:10 | Son Güncelleme

Körfez’de Ağadere ve Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki ulaşım yükünü hafifletecek olan Dalyan Sokak’ta asfalt işlemi tamamlandı.Körfez’de Ağadere ve Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki trafiği azaltacak olan Sarnıç Han’ın yemen yan tarafındaki Dalyan Sokak’ta asfalt serim işlemi tamamlandı.

Dalyan Sokak’ta asfalt tamamlandı

Körfez’de Ağadere ve Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki ulaşım yükünü hafifletecek olan Dalyan Sokak’ta asfalt işlemi tamamlandı.
Körfez’de Ağadere ve Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki trafiği azaltacak olan Sarnıç Han’ın yemen yan tarafındaki Dalyan Sokak’ta asfalt serim işlemi tamamlandı. Dalyan Sokak’taki çalışmanın tamamlanması ile birlikte sokak Edirne Caddesi ile birleşen noktada da çalışma yürütüldü. Dalyan Sokak ile birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nden giren bir araç Edirne Sokak’tan Şerefiye Caddesi’ne oradan da direk Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’ne ulaşımı sağlayacak. Bu sayede Ağadere Caddesi üzerinde oluşan ulaşım yükü de hafifletilmiş olacak.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de asfalt çalışmasının gerçekleştirildiği bölgede Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dalyan Sokak’ta asfalt tamamlandı

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