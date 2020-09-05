Dalyan turizm merkezinde maske ve hijyen istasyonu kuruldu

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Dalyan'da cadde ve sokaklara maske ve hijyen istasyonları oluşturuldu.

Dalyan Otelciler Derneği (DOD) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında insanların sıklıkla bulunduğu noktalara ilk etapta 15 hijyen seti konuldu. Kampanyaya Dalyan’daki turizm işletmeleri ve vakıflar da destek verdi. Dağıtılan set sayısının daha da artırılacağı bildirildi.

Hijyen setlerinden 5 tanesi Dalyan’daki zabıta noktasına, taksi durağı ve günübirlik tatilcilerin yoğun olarak bulunduğu sahil bandına konuldu. Bu bölgelerden geçenler maske ve hijyen setlerini ihtiyaç halinde ücretsiz temin edebilecek.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, kampanyanın tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmanın salgına duyarlılığın göstergesi olduğunu söyledi.

İnsanlara her noktada ulaşmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "İstasyonların sayılarını en kısa zamanda daha da artıracağız. Gerek kolluk kuvvetlerimiz gerekse kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalara işletmelerimizin de destek vermesi çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın da sürekli hatırlattığı üzere sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda lütfen duyarlı olalım." ifadesini kullandı.