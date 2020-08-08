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Dalyan’da jandarma ekiplerinden korona virüs uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi’nde jandarma ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi’nde jandarma ekipleri, korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik tatilcilere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Dalyan ile İztuzu Plajı arasında coğrafi yapısıyla labirenti andıran kanalda tur yapan tekneleri denetleyen ve kanal boyunca devriye gezen jandarma ekipleri, İngilizce ve Türkçe anonslarla tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine işaret eden ekipler, maske de dağıttı. Ayrıca ekipler, sahilleri de denetledi.

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