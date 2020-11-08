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Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 08.11.2020 23:02 | Son Güncelleme

Ortaca Dalyan yolunda bisikletle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaza, Ortaca-Dalyan yolu Meslek Yüksekokulu mevkiinde meydana geldi.

Dalyan’da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca Dalyan yolunda bisikletle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ortaca-Dalyan yolu Meslek Yüksekokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan’dan Ortaca istikametine seyir halinde olan Bora İrem Verit yönetimindeki 48 RY 674 plakalı motosiklet ile E.N., idaresindeki bisiklet Yüksekokul önündeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Verit, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Verit’in, Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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