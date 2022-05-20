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Damadın ölmesinin canlandırıldığı temsili düğünde maganda kurşununa dikkat çekildi

20.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damadın ölmesinin canlandırıldığı temsili düğünde maganda kurşununa dikkat çekildi

Kırıkkale'de maganda kurşununa dikkati çekmek amacıyla temsili düğünde havaya açılan ateş sonucu damadın hayatını kaybetmesi canlandırıldı.

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) maganda kurşunlarının engellenmesi amacıyla hayata geçirilen "Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" kampanyası kapsamında KKÜ Tiyatro Topluluğu'nca temsili düğün organizasyonu gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, konvoy eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen gelin ve damat ile yakınları davul zurna eşliğinde oynamaya başladı. Düğüne katılan davetlilerden birinin tabanca ile havaya açtığı ateş sonucu kurşun isabet eden damat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi, damat müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşlar olayı gerçek sanarak, meydana yöneldi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasına "Silahtan çıkan ses, kaybedilen bir nefes" yazılı pankart asıldı, meydanda bulunan polis memuru, düğünlerde silah atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Meydandaki vatandaşlar uyarının ardından etkinlikte eğlendi.

Kampanyaya, Kırıkkale Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük de destek veriyor.

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