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Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı

02.06.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damadını silahla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder gözaltına alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ahmetbey beldesinde H.K. ile damadı V.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

H.K, olay yerinden motosikletle uzaklaşan V.Y'yi silahla yaraladı.

Akçaköy köyünde yaralı halde bulunan V.Y, 112 Acil Sağlık ekibince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

V.Y, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, kayınpederi H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

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