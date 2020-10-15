Damat Tween'den İtalya sokaklarında sanal defile

Defile için markaya özel yaratılan sokaklarda, Pisa Kulesi, pizza restoranları, dondurma dükkanları, tarihi çeşmeler ve motosikletler gibi İtalya'yı hatırlatan dünyaca ünlü simgelere de yer verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Damat Tween 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu virtual runway (sanal defile) şovu, Türkiye'de bir ilk olarak greenbox teknolojisini 3. boyutla buluşturan dijital platformlar aracılığıyla markaya özel yaratılan İtalya sokaklarında gerçekleştirildi.

Toplamda 13 dakika süren ve Orka Holding Pazarlama İletişim Direktörü Vildan Yıldırım ve ekibi tarafından koordine edilen virtual runway için Pazarlama 360 Başkanı Öznil Menemenlioğlu liderliğinde yaklaşık 50 kişilik bir teknik ekip görev aldı.

Hazırlıkları bir ayda tamamlanan defilenin müziği Mehmet Ünal, koreografisi ise Banu Noyan imzası taşıyor.

- "Yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Damat Tween, artık dünya erkek modasında kendine yer edinmeye başlayan ve hızla yükselmeye devam eden bir marka. Dünyaca ünlü bir moda markası olarak yatırımlarımızı ağırlıklı Ar-Ge, inovasyon ve dijital üzerine kurguluyoruz. Bu anlayışımızın bir yansıması olan virtual runway şovumuz ile Türkiye'de bir ilke imza atmaktan dolayı da gururluyuz."

