Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul Esenyurt'taki bir düğünde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan damat ile 9 yakını tutuklandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, damat Mesut K. ile 9 yakını gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan 3'ünün "terör örgütü üyeliği"nden suç kaydı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz