Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

4 yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor
Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız
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Fransız sportif direktör Comolli'nin İngiltere'den 4 oyuncuyu Fenerbahçe için radarına aldığı ifade edildi. İşte o isimler...
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SAMUEL SHASHOUA (ABD) | Tottenham'un U23 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ açık Shashoua, Premier Lig 2'de 14 maçta 2 gol attı.
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LUKE FREEMAN (İngiltere) | Quenns Park Rangers'ın 26 yaşındaki oyun kurucusu Luke Freeman ise Championship'te 45 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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BRITT ASSOMBALONGA (Kongo) | Middlesborough'nun 25 yaşındaki forveti Assombalonga da Championship'te geçen sezon 15 gol kaydetti.
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BERSANT CELINA (Kosova) | Manchester City'nin 21 yaşındaki ismi Celina ise kiralık oynadığı Ipswich formasıyla Championship'te 35 maçta 7 gol attı.
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Comolli'nin 4 oyuncu için kiralama planı düşündüğü belirtildi. (Fotomaç)
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TOMOVIC İDDİASI | Bu arada İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.
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Pedulla, 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Mor Menekşeler'e oldukça ikna edici bir öneri sunduğunu paylaştı.
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2012'den beri Fiorentina'da oynayan Tomovic, hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor.
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Sırbistan Milli Takımı'nda 22 kez yer alan tecrübeli savunmacının, transferi halinde vatandaşı Skrtel'le de uyum sorunu çekmeyeceği belirtildi.
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