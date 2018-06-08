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Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 07:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin resmen göreve başlamasıyla transfer iddiaları da gelmeye başladı. İşte detaylar...

4 yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor

Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

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Fransız sportif direktör Comolli'nin İngiltere'den 4 oyuncuyu Fenerbahçe için radarına aldığı ifade edildi. İşte o isimler...

Fransız sportif direktör Comolli'nin İngiltere'den 4 oyuncuyu Fenerbahçe için radarına aldığı ifade edildi. İşte o isimler...
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SAMUEL SHASHOUA (ABD) | Tottenham'un U23 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ açık Shashoua, Premier Lig 2'de 14 maçta 2 gol attı.

SAMUEL SHASHOUA (ABD) | Tottenham'un U23 takımında forma giyen 19 yaşındaki sağ açık Shashoua, Premier Lig 2'de 14 maçta 2 gol attı.
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LUKE FREEMAN (İngiltere) | Quenns Park Rangers'ın 26 yaşındaki oyun kurucusu Luke Freeman ise Championship'te 45 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

LUKE FREEMAN (İngiltere) | Quenns Park Rangers'ın 26 yaşındaki oyun kurucusu Luke Freeman ise Championship'te 45 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
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BRITT ASSOMBALONGA (Kongo) | Middlesborough'nun 25 yaşındaki forveti Assombalonga da Championship'te geçen sezon 15 gol kaydetti.

BRITT ASSOMBALONGA (Kongo) | Middlesborough'nun 25 yaşındaki forveti Assombalonga da Championship'te geçen sezon 15 gol kaydetti.
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BERSANT CELINA (Kosova) | Manchester City'nin 21 yaşındaki ismi Celina ise kiralık oynadığı Ipswich formasıyla Championship'te 35 maçta 7 gol attı.

BERSANT CELINA (Kosova) | Manchester City'nin 21 yaşındaki ismi Celina ise kiralık oynadığı Ipswich formasıyla Championship'te 35 maçta 7 gol attı.
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Comolli'nin 4 oyuncu için kiralama planı düşündüğü belirtildi. (Fotomaç)

Comolli'nin 4 oyuncu için kiralama planı düşündüğü belirtildi. (Fotomaç)
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TOMOVIC İDDİASI | Bu arada İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.

TOMOVIC İDDİASI | Bu arada İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.
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Pedulla, 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Mor Menekşeler'e oldukça ikna edici bir öneri sunduğunu paylaştı.

Pedulla, 30 yaşındaki Sırp stoperin Chievo'da kalmak istediğini fakat Fenerbahçe'nin Mor Menekşeler'e oldukça ikna edici bir öneri sunduğunu paylaştı.
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2012'den beri Fiorentina'da oynayan Tomovic, hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor.

2012'den beri Fiorentina'da oynayan Tomovic, hem sağ hem sol stoper olarak görev yapabiliyor.
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Sırbistan Milli Takımı'nda 22 kez yer alan tecrübeli savunmacının, transferi halinde vatandaşı Skrtel'le de uyum sorunu çekmeyeceği belirtildi.

Sırbistan Milli Takımı'nda 22 kez yer alan tecrübeli savunmacının, transferi halinde vatandaşı Skrtel'le de uyum sorunu çekmeyeceği belirtildi.
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Damien Comolli Fenerbahçe Bersant Celina Britt Assombalonga Luke Freeman Samuel Shashoua

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu oyuncları benden baska tanımayan varmı bunlarmı yıldız şahsen ilk defa göruyorum:D
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