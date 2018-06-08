Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

1 / 10 Fransız sportif direktör Comolli'nin İngiltere'den 4 oyuncuyu Fenerbahçe için radarına aldığı ifade edildi. İşte o isimler...

7 / 10 TOMOVIC İDDİASI | Bu arada İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo'da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe'nin teklif yaptığını yazdı.