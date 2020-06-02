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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dünya Süt Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğinde, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde Sağlık çalışanlarına süt ikramı yapıldı.1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına süt ikramında bulunan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, süt içimini teşvik edebilmek ve küresel salgın sürecinde her türlü zorluğa katlanan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla süt ikramında bulunduklarını söyledi.Dünya Süt Gününe ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Çakı, “süt tüketiminin artması, toplumda düzenli süt tüketim bilincinin yaygınlaşması hem genç nüfusumuzun gelişimi, hem de ülke genelinde sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması için büyük önem taşıyor.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Dünya Süt Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iş birliğinde, Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde Sağlık çalışanlarına süt ikramı yapıldı.
1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına süt ikramında bulunan Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, süt içimini teşvik edebilmek ve küresel salgın sürecinde her türlü zorluğa katlanan sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını göstermek amacıyla süt ikramında bulunduklarını söyledi.
Dünya Süt Gününe ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Çakı, “süt tüketiminin artması, toplumda düzenli süt tüketim bilincinin yaygınlaşması hem genç nüfusumuzun gelişimi, hem de ülke genelinde sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması için büyük önem taşıyor. Süt, sağlıklı büyüme ve gelişme için her yaşta tüketmemiz gereken temel gıda maddesidir. Her yaştan insanın, ama özellikle çocukların sağlığı için vazgeçilmez temel besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri, beslenme değerinin yüksekliğinin yanında, vücut fonksiyonlarını düzenleyen, gelişimini sağlayan, kemik ve diş oluşumunda önemli yeri olan temel bir gıda maddesidir. Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak hayvan sağlığından, hayvanın tükettiği yemin güvenilirliğinden, sütün doğru koşullarda üretilip soframıza gelmesine kadar her halkasında siz tüketiciler için Hunat Süt ve Süt ürünleri adı altında üretim yapmaktayız. Sizler de kaynağını, nerede, ne şekilde üretildiğini bildiğiniz ürünleri tercih ediniz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesiller için süt ve süt ürünleri tüketiniz. Bu duygu ve düşünceler içerinde Dünya Süt Gününüzü Kutluyorum” İfadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, böyle bir günde Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı ve yöneticilerine sağlık çalışanlarını unutmadıklarını için teşekkür etti.

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