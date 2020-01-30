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Damla Gönüllüleri üyelerinden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.01.2020 16:14 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Diyarbakır’a gelen Uluslararası Damla Gönüllüleri üyeleri, HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 150 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Diyarbakır’a gelen Uluslararası Damla Gönüllüleri üyeleri, HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan çocukları için 150 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi devam ediyor. Türkiye’nin her ilinden desteğin yağdığı annelere bir ziyaret de Uluslararası Damla Gönüllüleri üyelerinden geldi. Damla Gönüllüleri üyeleri, ailelerle bir araya gelerek desteklerini sundu.
20 farklı ilden 18 anne ve 22 gönüllü gencin katılımıyla yapılan ziyaretin ardından konuşan Anadolu Kamuda Çalışan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, Türkiye’nin birçok ilinden Damla Projesi kapsamında derneği ve federasyonlarını ziyarete geldiklerini söyledi. Büyükburç, "Şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettikten sonra burada 150 gündür oturma eyleminde olan aileleri de ziyaret ettiler. Bu çırpınış ve bu haykırış son nefesimize kadar devam edecektir. Terör örgütüne katılanlar yok denecek duruma gelmiştir. Haclı örgütlerin başında gelen PKK ve PYD ile bütün terör örgütleri bunu unutmasınlar ki, 82 milyon Türk milleti damardaki kan ve bedendeki ruhtur. Biz Diyarbakır’da yaşayan şehit aileleri olarak her zaman bu annelerimizin yanında terör örgütünün karşısında dik durarak mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Diyarbakır’a gelen annelere ve öğrencilere ayrıca teşekkür ediyoruz. Mutlaka burada evlat nöbeti tutan haykırışları kazanacaktır" dedi.
Ankara’dan Diyarbakır’a gelerek evlat nöbetindeki aileleri ziyarete gelen annelerden Türkan Alıcı, Damla Projesi kapsamında sizler ve ailelerle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Annelerimiz inşallah evlatlarına kavuşurlar. Onların üzüntüsü ile onlarla birlikteyiz. İnşallah evlatlarına kavuşurlar tek temennimiz budur" diye konuştu.
Ailelerle tek tek görüşen Damla Gönüllüleri üyeleri, daha sonra bölgeden ayrıldılar.

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