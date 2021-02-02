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Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi yapılacak

02.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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’Tarih Yolu Projesi’ ile Başiskele’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, ’Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi’ni hayata geçiriyor.1.

’Tarih Yolu Projesi’ ile Başiskele’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, ’Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi’ni hayata geçiriyor.
1. Dünya Savaşı sırasında Damlar mevkiinde Ermeni çetelerine karşı kahramanca mücadele ettikten sonra şehit düşen Kaptan Hüseyin Reis ve ailesi için ’Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi’ hazırlandı. Proje ile ilgili yetkili ekibinden bilgiler alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, anıt mezarın yapılacağı yerde incelemelerde bulundu. Başkan Özlü, "Aziz Türk milletimizin istiklali için Allah yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden atalarımızın aziz hatıralarını yaşatmak için bizler vefamızı göstermeliyiz. Milli Mücadelede ilçemizde yaşanan kahramanlıkları gençlerimize ve çocuklarımıza aktarmak, atalarımıza olan vefa borcumuzu yerine getirmek için buraya bir anıt mezar inşa edeceğiz. Tarih Yolu projemizin ilk ayağını da oluşturacak olan bu yapıyı çok kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor olacağız" dedi.

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