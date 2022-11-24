YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı

Damperi açık unutunca köprüye takılıp kaldı

24.11.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli-Aydın Otoyolunda çalışan hafriyat kamyonu, damperini açık unutması sonucu altından geçtiği köprüye çarptı.

Kepçe yardımıyla kurtarılan kamyon nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Salihağa Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Aydın Otoyolunda çalışan bir firmaya ait Şevki G. (40) idaresindeki 06 CHM 549 plakalı hafriyat kamyonu, damperini açık unutması sonucu altından geçtiği köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon köprüde sıkıştı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kamyon kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve kepçe yönlendirildi.

Trafiğe kapatılan yolda çalışmalara başlayan ekipler, kamyonu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun saatler sonucu kamyon kepçe yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Güvenlik güçleri bir süre trafiğe kapattığı yolu sonrasında trafiğe açtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli Kent Müzesi inşası hızla devam ediyorDenizli Kent Müzesi inşası hızla devam ediyor
Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdıBolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı
Düzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldıDüzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldı
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:14
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti!

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bu işin şakası yok! Hayati risk inanılmaz: Israra bir son verin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.