YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

ADANA HABERLERİ  | 14.09.2020 21:54 | Son Güncelleme

Damperi açılan kamyon üst geçide çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda damperi açılan kamyon üst geçide çarptı.

Remzi Oruç'un kullandığı 06 SEA 94 plakalı mısır yüklü kamyonun damperi, Mithat Özhan Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Damperin açıldığını fark etmeyen Oruç, bulvar üzerinde bulunan üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçitte hasar oluşurken, kamyonda yüklü 27 ton mısır yola döküldü.

Çevredekilerin uyarması üzerine aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hasar gören üst geçidin çevresinde önlem alan ekipler, yolu araç trafiğine kapattı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol, gerekli kontroller ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Domuzlar Marmaris’i mesken tuttu
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Başkan Ayhan: “Sinop’un somon ile anılmasını isteyenler Sinop’un tarihini bilmeyenlerdir”
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu
Hasan Şimşek, bu dönem en güvenli yatırım gayrimenkul ve toprak oldu

Adana Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:13
Öğle
12:39
İkindi
16:10
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
MHP Adana’da dört ilçede kongreleri tamamladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
Çete lideri yakayı ele verdi
Çete lideri yakayı ele verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.