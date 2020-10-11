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DAN Kuşak sınavları Elazığ’da yapıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Siyah Kuşak DAN sınavları Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak 1.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen Siyah Kuşak DAN sınavları Elazığ ev sahipliğinde yapıldı.
Kick Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak 1. 2. 3. ve 4. DAN Sınavları Elazığ ev sahipliğinde yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda gerçekleşen DAN sınavlarına Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen 100’e yakın sporcu katıldı. Covid-19 tedbirleri gözetilerek yapılan sınavlarda salona girişte ateş ölçümü, fiziki mesafe ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi. Müsabakaların açılışına, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, ASKF Başkanı Mustafa Gür, Spor Şube Müdürü Alaattin Özdemir, Kick Boks İl Temsilcisi Abdullah Alan, Kick Boks antrenörleri, sporcular ve yakınları katıldı.

Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, günün anısına Belediye Başkanı Şerifoğulları, Gençlik Spor İl Müdürü Eren ve Elazığ ASKF Başkanı Gür’e Kick Boks eldivenleri hediye etti.

Elazığ’ın kendileri açsından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “2020 yılı faaliyet programında yer alan Siyah Kuşak DAN sınavları Elazığ’da yapılıyor. Elazığ bizim için çok büyük önem taşıyan bir ilimiz, çünkü pilot illerimizden bir tanesi. Çok yoğun bir DAN sınavı geçmektedir. Burada bu sınavı yapmak için elinden gelen desteği esirgemeyen herkese teşekkür ederim” dedi.

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