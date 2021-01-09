Dan Petrescu Pazar günü geliyor

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Dan Petrescu, Pazar günü Kayseri’ye geliyor.

Süper Lig’de uzun bir aradan sonra galip gelerek moralleri yükselten Hes Kablo Kayserispor’da yeni teknik direktör Dan Petrescu’nun Yeni Malatyaspor maçında takımın başında olup olmayacağı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Dan Petrescu’nun Yeni Malatyaspor maçında takımın başında yer alamayacağını söyledi. Tokgöz, Ailesi ile birlikte Dubai’de bulunan Rumen teknik direktörün Pazar günü akşam veya Pazartesi günü Kayseri’de olacağını ifade etti.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, transfer ile ilgili olarak da "Daha önce de belirttiğim gibi transfer yasağımız mevcut. 25 Milyon TL gibi bir ödeme yapılması gerekiyor. Şu an mümkün görünmüyor. Ancak ödenecekmiş gibi de hazırlığımızı yapıyoruz. Bazı medya organlarında Beşiktaş futbolcuları Dos Santos ve Jeremain Lens’i transfer ettiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

