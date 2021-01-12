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Dan Petrescu’nun ekibi

12.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü Dan Petrescu 5 yardımcı ile çalışacak.Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Dan Petrescu’nun çalışacağı ekip belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü Dan Petrescu 5 yardımcı ile çalışacak.
Hes Kablo Kayserispor takımında göreve başlayan Dan Petrescu’nun çalışacağı ekip belli oldu. 53 yaşındaki Rumen teknik direktör, Kayserispor’da 5 yardımcı ile görevini sürdürecek.
Romanya’dan 3 yardımcı antrenör getiren Dan Petrescu, Hes Kablo Kayserispor’un son 2 maçında takımın başında yeralan antrenör Uğur Kulaksız’ın kendi ekibinde olmasını istediği, yönetimin de bu isteğe olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Hes Kablo Kayserispor’da ilk idmanına çıkan Dan Petrescu’ya bu sezon Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu, Aurelian Bogdan Aldea, Uğur Kulaksız ile kaleci antrenörü Ivko Gançev yardımcılık yapacak.

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