SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Daniel Agyei: "Bu sene daha çok gol ve asist yapacağım"

Kocaelisporlu Daniel Agyei, Topuk Yaylası kampında yaptığı açıklamada yeni sezona hazır olduklarını belirterek, geçen yıla göre lige daha iyi adapte olduğunu ve bu sezon daha fazla gol ile asist katkısı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Daniel Agyei: "Bu sene daha çok gol ve asist yapacağım"
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Kocaelispor’da Daniel Agyei, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen sezon lige uyum sürecinin zaman aldığını belirten Agyei, bu sezon takıma tamamen adapte olduğunu ifade ederek, "Yeni sezonda daha çok gol ve asist yapacağım. Kamp günlerimiz zorlu geçiyor. Antrenmanlarımız çok iyi ve zorlu geçiyor. Hepimiz ligin başlamasını bekliyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Geçen sene lige adapte olmak benim için uzun bir süre almıştı. O zaman biraz daha yavaş geçmişti. Ama şimdiye bakarsanız lige alışmış ve adapte olmuş durumdayım. Bu yüzden bu yıl benden daha çok gol ve asist bekleyeceğinizi ve bunu gerçekleştireceğimi umuyorum" diye konuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Moryke Fofana Keçiörengücü’ndeMoryke Fofana Keçiörengücü’nde
İşte Fransa Milli Takımı'nın yeni hocası! İlk rakibi Türkiye...İşte Fransa Milli Takımı'nın yeni hocası! İlk rakibi Türkiye...
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Uğur Mumcu dosyası 33 yıl sonra raftan iniyor! Ağabeyi baş şüpheliyi açık açık söyledi

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Uyuşturucu test sonucu belli olan şarkıcı Sıla'dan ilk açıklama geldi

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

Kart limiti, referans, maaş bordrosu: Ev sahiplerinin kiracıdan talepleri şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.