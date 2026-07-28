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Fransa’da Zinedine Zidane dönemi resmen başladı! İlk rakibi Türkiye

Fransa Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane’ın getirildiği açıklandı. Zidane, takımının başında ilk resmi maçına UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’ye karşı çıkacak.

Fransa’da Zinedine Zidane dönemi resmen başladı! İlk rakibi Türkiye
Cevdet Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası’nı dördüncü sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fransa’da Zinedine Zidane dönemi resmen başladı! İlk rakibi Türkiye 1

2012 yılından bu yana takımın başında bulunan Didier Deschamps’ın görevinden ayrılmasının ardından Fransa Futbol Federasyonu, takımın yeni teknik direktörünün Zinedine Zidane olduğunu açıkladı.

Teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza atan 54 yaşındaki teknik adam, Real Madrid’i çalıştırdığı dönemde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 2 İspanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Başarılı teknik adam ayrıca 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında "Yılın Kulüp Teknik Direktörü" ödülüne layık görüldü.

İLK RAKİP TÜRKİYE

Fransa’da Zinedine Zidane dönemi resmen başladı! İlk rakibi Türkiye 2

Zidane, Fransa Milli Takımı’nın başındaki ilk resmi sınavına UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta 25 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak Türkiye maçıyla çıkacak.

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Fransa Zinedine Zidane son dakika milli takım
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