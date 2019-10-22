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Daniele Prade'nin gizemli yeğeni ortaya çıktı: Costanza Grimaldi

İTALYA HABERLERİ  | 22.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade'nin takımın genç yıldızı Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesini uzatırken, "Gerçekten oldukça iyi ve mütevazi bir adam. Ona, bu şekilde devam ederse, Instagram'dan yeğenime DM gönderebileceğini söyledim" sözleri çok konuşulmuştu. Prade'nin gizemli yeğeninin Costanza Grimaldi olduğu ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü.

Fiorentina'nın Sportif Direktörü Daniele Prade, geçtiğimiz günlerde Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesinin uzatılması sırasında söylediği sözlerle İtalya'da bir numaralı gündem haline gelmişti.

Prade, Castrovilli için "Gaetano Castrovilli'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattık. Gerçekten oldukça iyi ve mütevazi bir adam. Ona, bu şekilde devam ederse, Instagram'dan yeğenime DM (Direct Massage) gönderebileceğini söyledim. Yeğenim gerçekten güzel bir kız" ifadelerini kullanmıştı.

O sözlerden sonra birçok kişi, Prade'nin yeğeni Costanza Grimaldi'nin Instagram hesabını takibe aldı ve İtalyan güzelin takipçi sayısında ciddi bir artış oldu.

Castrovilli'nin Grimaldi'ye mesaj atıp atmadığı henüz bilinmese de genç kadın kısa sürede sosyal medya fenomenine dönüştü.

İşte Costanza Grimaldi...

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Anahtar Kelimeler:
daniele prade Costanza Grimaldi

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