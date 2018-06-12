Danijel Aleksic 2 yıl Yeni Malatyaspor'da!

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'de forma giyen Aleksic, İstanbul'a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa, Almanya'nın Greuther Fürth, Fransa'nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya'nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi.
2014-2015 sezonundan beri St. Gallen'de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti.
Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.
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