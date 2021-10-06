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Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı sonrası ilk kez görüntülendi

06.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden Danilo Zanna’nın geçtiğimiz günlerde 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanacağı ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla boşanma haberlerini doğrulayan Danilo Zanna, Sarıyer’de görüntülendi.

Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanma kararı sonrası ilk kez görüntülendi

Danila Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek, geçtiğimiz günlerde aldıkları bir kararla boşanacaklarını duyurdular. MasterChef Türkiye yarışmasının sevilen ismi Danilo Zanna, Sarıyer’de objektiflere yansıdı. Kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih eden Danilo Zanna’nın keyfinin oldukça yerinde olduğu görüntülere yansıdı.

Alışveriş yapmaya geldiğini belirten Danilo Zanna, basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara yanıt vermedi. Kısa sürede alışveriş turunu tamamlayan Danilo Zanna, hızlı bir şekilde oradan ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, boşanacakları yönünde çıkan haberleri sosyal medya sayfalarından bir açıklama yaparak doğrulamıştı.

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39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını, "Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye’de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime." sözleriyle anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna Masterchef
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