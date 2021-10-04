MasterChef Türkiye'nin İtalyan şefi Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanıyor iddiası

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu.
Hürriyet'in haberine göre, ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanıyor. Zanna, Etiler’de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.
2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çiftin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı iddia edildi.
Danilo Şef'in Instagram hesabında uzun süredir eşiyle paylaşım yapmaması, iddiaları doğrular nitelikte.
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