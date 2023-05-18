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Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur molası verdi

18.05.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarkalı araştırmacılar tarafından halkalanan 1 yaşındaki "Holm" isimli leylek, sürüyle gelip beslenme molası verdiği Bursa'nın Karacabey ilçesinde görüntülendi.

Danimarkalı leylek "Holm" göç yolunda Bursa'da yağmur molası verdi

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, mobil uygulama üzerinden Holm'ün Türkiye sınırlarında görülmesiyle takibe başladı. Tüydeş, 3 günlük takibin ardından Karacabey'de arazide yağmurla ortaya çıkan böcek ve solucanlarla beslenen sürülerin arasındaki bu leyleği fotoğraflamayı başardı.

Alper Tüydeş, AA muhabirine, leyleğin 2022 yılında Danimarka'da dünyaya geldiğini ve verici takılarak doğaya salındığı söyledi.

Danimarka'da diğer kuzey ülkelerine göre leylek sayısının az olduğunu belirten Tüydeş, bundan dolayı Holm'ün araştırmacıların gözünde değerli hale geldiğini ifade etti.

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Tüydeş, 3 kardeşten sadece Holm'ün halkalandığını, bu yüzden de takibinin araştırmacılar için önemli olduğunu dile getirerek, "Danimarka'da halkalama işlemini yapan araştırmacılarla iletişim kurdum. Bu kışı Afrika'da Çad ülkesinde geçirmiş. Yazı da Türkiye'de geçireceğini umuyorlar." dedi.

Leyleklerin dünyaya geldikten sonra 4-5 yılda tam olgunluk seviyesine geldiğini aktaran Tüydeş, bu aşamaya ulaşmadan ülkelerine dönmediklerini anlattı.

Holm'ün yazı Türkiye ya da Yunanistan sınırlarında geçirmesini, birkaç yıl sonra Danimarka'ya dönmesini beklediklerini kaydeden Tüydeş, "Bu süre zarfında kısa göçler yaparak hayatta kalma açısından tecrübe edinecek. Oradaki araştırmacılarla iletişim kurduğum için çok mutlu oldular. Holm muhtemelen yağmurdan kaynaklı Karacabey'de kalıp besin ihtiyacını gidermek için duraklamış. Ben de 3 gündür peşindeydim. Sonunda buldum ve fotoğrafladım." diye konuştu.

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