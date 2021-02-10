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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret

10.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret eden Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan ve Gaziantep Fahri Konsolosu Şebnem Ayata Kaplan, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile bir araya geldi.Ziyarette, Gaziantep ile Danimarka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi, Danimarkalı firmaların bölgeye yönelik yatırımlar konusunda bilgilendirilmesi, sektörel iş birlikleri ve ihracatın artırılması konuları görüşüldü.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Danimarka ile hem ekonomik hem de kültürel bağların geliştirilmesinin iki ülke için de önem taşıdığını belirterek, “Maalesef Danimarka ile olan ihracatımız istenilen seviyede değil.

Gaziantep Sanayi Odası’nı (GSO) ziyaret eden Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan ve Gaziantep Fahri Konsolosu Şebnem Ayata Kaplan, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ile bir araya geldi.
Ziyarette, Gaziantep ile Danimarka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi, Danimarkalı firmaların bölgeye yönelik yatırımlar konusunda bilgilendirilmesi, sektörel iş birlikleri ve ihracatın artırılması konuları görüşüldü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Danimarka ile hem ekonomik hem de kültürel bağların geliştirilmesinin iki ülke için de önem taşıdığını belirterek, “Maalesef Danimarka ile olan ihracatımız istenilen seviyede değil. Türkiye’den Danimarka’ya yapılan ihracatımız yıllık 1 milyar dolarken, Gaziantep’ten yapılan ihracatımız 7 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamları çok daha yukarı taşıyacak potansiyele sahibiz ve iş birliğimizi artırabiliriz” dedi.
Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’nin uluslararası yatırımcılar açısından önemine vurgu yapan Akınal, “45 milyon metrekare alana sahip Polateli-Şahinbey OSB’de çalışmalar devam ediyor. Bu bölgemiz 6. bölge desteklerinden faydalanacak. Polateli-Şahinbey OSB’yi cazip kılan en önemli unsurlardan birisi de Hassa-Dörtyol Tünel Projesi ile İskenderun Limanı’na olan mesafenin kısalacak olması. Amanos Tüneli’nin açılması ile bu bölgenin İskenderun Limanı’na mesafesi 87 kilometreye düşecek. Limana yakınlığı ile Ortadoğu ve Avrupa arasında bir geçiş noktasında olması dolayısıyla bölgeye yönelik iş yapan tüm uluslararası yatırımcılarla birlikte Danimarkalı firmaları sunulan avantajlardan faydalanmaya ve bölgemize yatırım yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan da Gaziantep’te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve karşılıklı ticaretin güçlenmesi için çaba gösterdiklerinin belirterek, “Türkiye ile Danimarka arasındaki ithalat ve ihracata baktığımızda 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Ülkelerimiz arasında bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak hedefi var. Devletimizin sektörel öncelikleri arasında yenilenebilir enerji, ilaç ve tıbbi ürünler, gıda ve tarım sektörleri yer alıyor. Tekstil ve gıda konusunda Gaziantep güçlü bir şehir ve iş birliklerimizi geliştirerek ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu bölgeye yapılacak yatırımları da çok değerli buluyoruz. Gaziantep çok etkileyici bir şehir ve sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Bizleri ağırladığınız ve verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Görüşmenin sonunda GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ziyaretleri için Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’dan GSO’ya ziyaret

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