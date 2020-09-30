Danışmend Gazi Mahallesi yağmur suyu taşkınlarından kurtuldu

2020 yılını asfalt yılı ilan ederek ilçenin her bölgesinde asfalt seren Melikgazi Belediyesi Danışmend Gazi Mahallesi’nde 1,5 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmasına başladı.

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Gülük Şemsettin Caddesinde çalışmaya başlandığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sahada çalışmalarımızı yerinde inceleyen Danışmend Gazi Mahallemizde yapılan işleri inceliyoruz. Gülük Şemsettin Caddemizdeyiz. Burada yağmur suyu hattı olmadığı için evleri su basıyordu. KASKİ alt yapı çalışmalarını tamamladı ve bizde asfalt çalışmalarına başladık. Şuanda 1,5 kilometrelik asfaltımızı tamamladık. 5 bin metrekarenin üzerinde de kaldırım çalışmamız oldu. Elektrik direkleri ve alt yapıya kadar tüm eksikleri giderilmiş oldu. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yoğun bir şekilde asfalt çalışmamız oldu. 2020 yılında asfalt konusuna tarih yazdık. Her yer asfaltlandı. 100 bin tonun dışında asfalt döküldü. İnşallah eksik olan yerleri de tamamlayacağız” diye konuştu.



