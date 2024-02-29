YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in vefat eden ablası son yolculuğuna uğurlandı

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in vefat eden ablası son yolculuğuna uğurlandı

AA AA
29.02.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 67 yaşında hayatını kaybeden ablası Müzeyyen Erez'in cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Erez için Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Danıştay Başkanı Yiğit ve aile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Danıştay Genel Sekreteri Levent Barış Tüfenkci, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Danıştay daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Danıştay Başkanı Yiğit ve aileye taziyelerini iletti.

Eşinin cenaze namazını kıldıran emekli imam Özcan Erez, 48 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "O eşi bana verdiği için Cenabıallah'a şükrettim, teşekkür ettim. Bir de bütün sevgilerini aldığım dostlarım vardı. Onlar sizlersiniz. O sevgiyi her zaman aldım. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Sizin gibi dostlarım için de Allah'a her zaman teşekkür ettim." dedi.

Cenaze, Ferahlı Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanına defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci köprünün montajı başladıİkinci köprünün montajı başladı
İlk doğum günlerini 2028’te kutlayacaklarİlk doğum günlerini 2028’te kutlayacaklar
Samsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyorSamsun polisi uyuşturucuya karşı bilgilendiriyor
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak cenaze abla

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:20
Öğle
13:10
İkindi
16:17
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Cuma

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Gökgöz eczanesi
Caycuma
Türkili eczanesi
Kilimli
Kampüs eczanesi
Kozlu
Sifa eczanesi
Alapli
Oktay eczanesi
Gokcebey
Sifa eczanesi
Kozlu
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.