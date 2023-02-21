Danla Bilic muhabirin o sözüne kızdı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic de bu süreçte hem bağış yaptı hem de hayvanların sahiplenilmesi için kampanyalar düzenledi.

Geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla olan Danla Bilic'e muhabir imalı şekilde "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz” deyince fenomen kendini tutamadı.

Bilic bunun üzerine "Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi.

"BİZİ AYIRMAYA BÖLMEYE ÇALIŞAN KİMSEYE..."

Danla Bilic daha sonra da bu anları sosyal medyada paylaşarak isyan etti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."

