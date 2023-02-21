Survivor yarışmacılarının depremi öğrendiği an gündemde! '6 isim yarışmayı bıraktı' iddiası

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem 6 Şubat'ta gerçekleşti ve 11 ili de etkiledi. Büyük yıkımın gerçekleştiği deprem sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken 20 Şubat'ta Hatay merkezli büyük bir deprem daha gerçekleşti.

Bu süreçte diziler ve yarışmalar yayın hayatına ara verdi. Ülkemizde milli yas ilan edildi. Ekranlarda yalnızca deprem yayınları sürerken 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu da merak edildi.