Dansıyla sosyal medyayı salladı! Viral olan akıma katıldı!

2024 Survivor All Star'da yarışan ve takım arkadaşı Yunus Emre Özden ile arasındaki samimiyetle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma bittiğinden beri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kızılcık Şerbet dizisinin Fatih'i Doğukan Güngör ile görüntülenen Kalaycıoğlu, yeni paylaşımıyla bir hayli konuşturdu.

‘‘BU SAATTEN SONRA ARKADAŞIM DA DEĞİL KENDİSİ’’

Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme'de Doğukan Güngör ile görüntülenmesinden sonra 'Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız' demişti.

DANS ŞOVUNA BEĞENİ YAĞDI

Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya akımına katıldı. Güzel şarkıcının paylaştığı dans videosu kısa sürede 33 binden fazla beğeni topladı.

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Kalaycıoğlu'nun paylaşımına sevenlerinden: 'Survivor'ın en güzel kızı', 'Akımların kraliçesi', '15 saniyede 2000 beğeni. Tüm Türkiye bu anı mı bekliyor?', 'Aleyna Kalaycıoğlu güzelliği diye bir şey var' gibi yorumlar yapıldı.