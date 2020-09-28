YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş

Dar gelirli ve turizm çalışanı ailelerin çocukları için kreş

ANTALYA HABERLERİ  | 28.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Manavgat Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Taşağıl Mahallesinde bir kreşin yapımına başladı.

Manavgat Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Taşağıl Mahallesinde bir kreşin yapımına başladı. Kreşte dar gelirli ve özellikle turizm çalışanı olan ailelerin çocuklarının eğitim alması planlanıyor.
Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri Sarılar ve Taşağıl mahallerinde faaliyete geçirilecek olan kreşlerin projelerini hazırladı. Taşağıl Mahallesi’ndeki kreşin yapım çalışmaları ise geçtiğimiz günlerde başladı. Taşağıl Mahallesi’nde yer alan 2 katlı hizmet binası değerlendirilerek faaliyete geçirilecek olan kreş 240 metrekare alan üzerine oturacak. Zemin katta girişte idari bölümler ve yönetim, yemekhane, mutfak bölümleri yer alırken, 1. katta ise uzay sınıfı, deniz sınıfı ve orman sınıfı konseptli sınıflar, kreşte eğitim alacak olan minikler için tasarlanacak.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kreşin süratle tamamlanarak faaliyete açılacağını belirterek, “Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemli. Manavgat’ta vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine belediye kreşlerimizin sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Dar gelirli ve özellikle turizme hizmet veren ailelerin çocukları için kreşler açmak projelerimiz arasındaydı. Bu sözlerimizi yerine getiriyor olmak bizleri mutlu ediyor. İnsan odaklı sosyal belediyecilik çalışmalarımız süratle devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Usulsüz avlanan 4 avcıya yasal işlem
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Karacadağ pirinç hasadı fotoğraflandı
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu
Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

Antalya Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Bahadır Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Bulvar Eczanesi
Muratpasa
Burdur Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Ersoy Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
Korkuteli’de jandarma korona virüs denetimi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
All-star Maçı Yabancıların
All-star Maçı Yabancıların
Evde diş sağlığı hizmeti başladı
Evde diş sağlığı hizmeti başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.