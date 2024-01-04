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Dar sokaklardaki yangınlara daha kolay müdahale edilecek

04.01.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine dar sokaklarda daha kolay şekilde manevra yapabilecek 3 adet yangına ilk müdahale aracı ile 1 adet pikap katıldı.

Dar sokaklardaki yangınlara daha kolay müdahale edilecek

İtfaiye Dairesi Başkanlığı filosuna katılan araçları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, itfaiye ekiplerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için tedbir almaya devam edileceğini vurguladı.
56 itfaiye noktası ve 637 personelle Manisalılar için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın araç filosuna 4 yeni araç daha katıldı. Dar sokaklarda daha kolay şekilde manevra yapabilecek olan 3 adet yangına ilk müdahale aracı ile 1 adet öncü araç, Manisalıların hizmetine girdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Daire Başkanları ile birlikte araçlar ve araçlarda bulunan ekipmanları inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal’dan araçlar hakkında bilgi alan Başkan Cengiz Ergün, araçların hayırlı olmasını dileyerek, kazasız belasız görevler temenni etti.

ARAÇLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

3 aracın yangına ilk müdahale aracı olduğunu, 1 aracın ise öncü araç olduğunu dile getiren İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, öncü aracın il dışı görevlerde ve olaylarda daha hızlı intikalin sağlanması, ilk müdahale araçlarının ise özellikle dar sokaklar için tasarlandığını söyledi. Daire Başkanı İnal, “Yangına ilk müdahale araçlarımız özellikle dar sokaklar için alınmıştır. Boyutları özellikle kısaltılarak, dar sokaklarda kısa manevra yapabilecek şekilde hazırlanmıştır. Bu araçlar yangına ilk müdahalemizi kolaylaştıracak araçlarımız. Bu konularda Cengiz Başkanımız bize her zaman yardımcı oldu. Kısa zamanda araçlarımız hazır hale geldi ve hizmete girdi. İnşallah kazasız belasız günlerde kullanırız” ifadelerini kullandı.

CAN VE MAL KURTARIYORLAR”

Başkan Cengiz Ergün’ün itfaiyeye yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu sıklıkla dile getirdiğini kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Biz Büyükşehirler arasında itfaiyeye bütçesinden en fazla pay ayıran Belediyelerin başında yer alıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında itfaiye birimimiz Manisa’yı gururla temsil ediyor. Gittiğimiz her yerde de yaptığımız çalışmalarla diğer belediyelere örnek oluyoruz. Can ve mal kurtarıyorlar” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREVİ YERİNE GETİRİYORLAR”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Genel Sekreter Yardımcım Ali Bey, İtfaiye Dairesi Başkanımız Gürhan Bey ve bütün itfaiye ekibimize teşekkür ediyorum. Ülke çapında meydana gelen depremler olsun, sel baskınları olsun, orman yangınları olsun, Libya’da meydana gelen afette olsun bu birimimiz anında müdahale noktasında çalışıyor. Tedbir tabi ki alınması gerekiyor. Hayatın içerisinde tehlikelerle, yangınlarla, sellerle, afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. İklim değişikliğine bağlı bu tür olaylar insanlarımızı da etkiliyor. Önlem noktasında İtfaiye Daire Başkanlığımız bünyesine dar sokaklarda kısa manevra yapabilecek 3 tane ilk müdahale aracını, 1 tane de alana hızlı bir şekilde yetişilmesi noktasında pikabımızı ilgili birimimize dahil ediyoruz” dedi.

“TEDBİRLERİMİZİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine ekipman noktasında ne gerekiyorsa yerine getirildiğini söyleyen Başkan Ergün, “Bizler de her zaman tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kullandırmayı nasip etmesin ama maalesef hayatın içinde bunları da yaşıyoruz ve bu konuda tedbirlerimizi almak zorundayız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza Manisalılar adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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