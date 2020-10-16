Darbecilere vurulacak hedefleri ileten sanık, ses kayıtlarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, darbe girişimi sırasında vurulması istenen hedefleri F-16 pilotlarına ilettiği belirtilen eski yüzbaşı Ahmet Tosun, esasa ilişkin savunma yaptı.

Dün başladığı savunmasına bugün de devam eden Tosun, 15 Temmuz öncesi darbe girişiminden habersiz olduğunu ileri sürdü. Olay günü akşam saatlerinde uçuş yasağı emri verilmesi konusuna değinen Tosun, bu yasağı verenlerin darbe girişimini bildiğini ancak gerekli önlemi almadıklarını iddia etti.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ı olaylar sırasında Akıncı Üssü'nde gördüğünü, derdest edilmiş bir halinin bulunmadığını söyleyen Tosun, Ünal ile birlikte neredeyse tamamı derdest edilmiş olan dönemin komuta kademesini gerekli önlemleri almamakla suçladı.