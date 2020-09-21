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Darbedildiğini iddia eden CHP’li meclis üyesinden suç duyurusu

İZMİR HABERLERİ  | 21.09.2020 22:33 | Son Güncelleme

CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, partiden ihraç edildiği belirtilen 4 kişi tarafından darbedildiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün akşam partilerinden ihraç edilen Sedat Y.

CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, partiden ihraç edildiği belirtilen 4 kişi tarafından darbedildiği iddiası ile suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam partilerinden ihraç edilen Sedat Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia eden CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, Selçuk Emniyet Müdürlüğüne giderek, söz konusu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel’den tepki
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından olaya ilişki tepki gösterdi. Yücel paylaşımında, “Selçuk Belediye Meclis Üyemiz Serkan Topalan’a yapılan saldırıyı ve saldırganları esefle kınıyorum. Topalan’a saldırıda bulunduğu tespit edilen 4 kişinin hak ettikleri cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Topalan’a, Selçuk CHP İlçe Örgütümüze ve Selçuk Belediyemize geçmiş olsun. CHP İl Başkanlığı olarak şiddetin ve şiddet eylemi gösterenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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