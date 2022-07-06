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Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

06.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da darbedilen kadını kurtarmaya çalışan boks antrenörünü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Ö, Yaşar K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yaşar K, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Fatih Ö. de suçlamaları kabul etmeyerek, avukatının savunma yapmasını istedi.

Sanık Fatih Ö'nün avukatı ise olayın meşru müdafaa ve sınırın aşılması niteliğine dönüşmesinin söz konusu olduğunu belirterek, bu aşamada müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta 27 Mayıs'ta apartmanın girişinde, alkollü oldukları öne sürülen Fatih Ö. (28) ve Yaşar K. (29) ile kadına yardım etmeye çalışan Dündar K. (42) ve Orhan Çumraligil (35) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Dündar K. ile Orhan Çumralıgil bıçaklanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Çumralıgil kurtarılamamış, şüpheliler tutuklanmıştı. Haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan sanıkların müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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