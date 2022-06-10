Dardanel, genç mühendisleri geleceğe hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Dardanel, genç mühendisleri geleceğe hazırlayan Mühendis Geliştirme Programı’nı bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, kariyer geliştirme programı alanında önemli bir projeye imza atıyor. Mühendis Geliştirme Programı (Engineer Development Programme) ile genç mühendisler, Dardanel’de edindikleri tecrübelerle iş hayatına donanımlı bir başlangıç yapıyor. Temmuzda başlayacak olan program sayesinde yeni mezun gençler, Dardanel uzmanlığı ve tecrübesi ile kariyerlerinin başlangıcında ihtiyaç duydukları desteğe kavuşuyor.

Programla yeni mezunları iş hayatına hazırlayan şirket, gençlere profesyonel bakış açısı kazandırarak, üniversitede aldıkları teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı veriyor.

Hedef bazlı çalışmaların yürütüldüğü programda, genç mühendisler, yeniliğe açık bir çalışma ortamında yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı buluyor. 6 aylık dönemi kapsayan Mühendis Geliştirme Programı’nda Dardanel yöneticileri de gençlere mentorlük yaparak, kariyerlerinde ihtiyaç duydukları desteği sunuyor.

Programa, üniversitelerin gıda, su ürünleri, endüstri, elektrik ve makine mühendisliği bölümlerinden 2021 veya 2022’de mezun olan ve staj dışında profesyonel bir iş tecrübesi bulunmayan gençler katılabiliyor.

İngilizce&Türkçe mülakatlar ve değerlendirmelerin ardından başarılı olup programa kabul edilen mühendisler, tüm yöneticilerin katıldığı bir hoş geldin toplantısıyla şirketi ve yönetim ekibini daha yakından tanıma, kendi işe alım deneyimlerini paylaşma ve program boyunca kendilerinden beklentiyi daha iyi anlama fırsatı yakalıyor.

Oryantasyon dönemi boyunca, Türkiye’nin dört bir yanından Çanakkale’ye gelen genç mühendisler için, 6 ay boyunca hem gelişimleri hem de birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla insan kaynakları departmanı ve birim yöneticileri liderliğinde ekip çalışmaları düzenleniyor.

- Geleceğin liderleri

Programda, her ayın sonunda yapılan bire bir geri bildirim toplantılarıyla gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

Program sonunda başarılı performans sergileyen genç mühendisler için mezuniyet töreni düzenleniyor ve resmi olarak şirket kadrosunda yer alma şansı sunuluyor. Geleceğin lideri olarak konumlandırılan genç mühendisler, kadrolara yerleştikten sonraki dönemde de Dardanel çalışanlarından mentorlük desteği almaya devam edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen makine mühendisi Murat Can Keskin, Ekim 2020’den bu yana teknik satınalma mühendisi olarak görev aldığını, üniversite sonrası ilk iş tecrübemin bu proje sayesinde Dardanel bünyesinde olmasından çok mutlu olduğunu ve genç yaşlarda atılan güçlü temellerin büyük binalar inşa edebileceğine inandığını kaydetti.

Gıda mühendisi Berna Kaya, 1,5 yıldır Dardanel’de kalite kontrol mühendisi olarak görev aldığını belirterek, "Projeye dahil olmadan önce sadece okulda öğrendiğim teorik alt yapıya sahiptim. Bu program sayesinde artık daha sağlam, özgüvenli, işini ve kendini geliştirebilen bir mühendisim. Dardanel’de öğrenmenin sonu yok." yorumunu yaptı.

Gıda mühendisi Eylül Uygun da yeni mezun mühendislere Engineer Development Programme’a başvurmaları konusunda ,programın içeriği sayesinde kariyerinde çok daha hızlı ve köklü yol aldığına inandığını aktararak, "İyi bir takım oyuncusu ve ekip olmanın gücünü deneyimliyorum. Aldığım mentorluklar ile zorluklarla nasıl baş etmem gerektiğini öğrenmeye devam ediyorum. Yeni mezun arkadaşlarıma projede yer almalarını tavsiye ederim." önerisinde bulundu.

- Programı başarıyla bitiren 13 mühendis kadrolara yerleştirildi

Verilen bilgiye göre, 2 yıl içerisinde Engineer Development Programme’da toplam 26 mühendis yer alırken, 6 aylık deneyim yolculuğunun ardından programı başarıyla tamamlayan 13 mühendis kadrolara yerleştirildi.

2020-21 dönemleri için toplam 163 yeni mezun mühendis ile online mülakat gerçekleştirildi.

Temmuz ayında başlayacak olan yeni grup için görüşmeye davet edilecek adaylar ise, Kariyer.Net ve Dardanel Linkedin sayfasında yer alan ilana başvuran veya insankaynaklari@dardanel.com.tr özgeçmişini gönderen kişiler arasından seçilecek. Bu yıl 15 başarılı genç mühendis, programa katılmaya hak kazanacak.

Geçen yıl gerçekleştirilen Marketing Development Programme ve Finance Development Programme projeleriyle ise iki genç yetenek, 6 aylık çalışan deneyiminin ardından Dardanel kadrolarında yer almaya hak kazandı.

Geleceğin Rotası adıyla yürüttüğü kariyer geliştirme programlarıyla gençlerin eğitimine ve Türkiye'nin geleceğine değer katan Dardanel, başarılı genç mezunların istihdama katılımı için projeler geliştirmeye devam ediyor.

