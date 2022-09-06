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Dardanel, Kallimanis ile güçleniyor

06.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen: - "Kallimanis ile geleceği planlarken, aynı dili konuştuğumuzu fark ettik ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Bu anlaşmanın, uluslararası deniz ürünleri pazarında yeni bir çağ açacağına eminim"

İSTANBUL (AA) - Dardanel’in Yunanistan’ın deniz ürünleri markası Kallimanis’i satın alma süreci resmi olarak tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, Türkiye’den dünyaya açılan global bir balık ve deniz ürünleri markası olma hedefiyle yatırımlarına devam ediyor. Bu vizyonla, Yunan deniz ürünleri üreticisi Kallimanis’i resmen devralan Dardanel, ihracatta büyüme planlarına hız verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Kallimanis’le Dardanel olarak, yurt dışında büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, Kallimanis ile önemli bir güç birliği yaptıklarını belirterek," Yaklaşık 40 yıllık geçmişinde Dardanel’e ilham veren birçok değeri temsil eden Kallimanis’e büyük saygı duyuyoruz. Kallimanis ile geleceği planlarken, aynı dili konuştuğumuzu fark ettik ve güçlerimizi birleştirmeye karar verdik. Bu anlaşmanın, uluslararası deniz ürünleri pazarında yeni bir çağ açacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da geçmiş yıllarda yüzde 28’lik pazar payına ulaşmış olan Kallimanis, aynı zamanda büyük bir ihracat potansiyeline sahip.

Kallimanis'e yatırım yaparak büyümeye devam eden Dardanel; Yunanistan ve Avrupa başta olmak üzere, yeni pazarlarla ihracat coğrafyasını genişletmeyi ve dünyanın önde gelen balık ve deniz ürünleri markalarından biri olmayı hedefliyor.

Dardanel ve Kallimanis’in sektörlerindeki toplam tecrübeleri 100 yılı aşıyor. 2 şirketin güç birliği, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik bağları da kuvvetlendirecek.

Kallimanis’in Yunanistan’ın Aigio şehrinde bulunan modern üretim tesisleri tam kapasite şekilde çalışacak, markanın kendi ülkesindeki faaliyetlerine de hız kazandırılacak.

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