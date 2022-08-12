Dardanel yüksek kaliteli kredi notu aldı

İSTANBUL (AA) - Kredi derecelendirme kuruluşu Group of Japan Credit Rating Agency (JCR Eurasia), Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu A- olarak açıkladı.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş tarafından, yüksek kredi kalitesine sahip bir şirket olarak değerlendirilen Dardanel'in, yurt içi satış ve ihracat rakamlarıyla desteklenen istikrarlı büyümesi sebebiyle, yatırım için tüm göstergelerinin olumlu yönde geliştiği belirtildi.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektöründeki lider konumunu koruyan Dardanel; son iki yılda yaptığı 25 milyon dolara ulaşan yatırımları, farklı kategorilerdeki inovatif ürünleri ve ihracat coğrafyasındaki genişlemeyle istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladı.

JCR Eurasia, yapılan değerlendirme sonucunda Dardanel’in ulusal uzun vadeli kredi notunu A- olarak açıkladı. Bu sonuca göre, Dardanel yüksek kredi kalitesine sahip bir şirket olarak değerlendirilirken, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güçlü bir kapasite varlığına işaret edildi. Raporda, şirketin yurt içi satış ve ihracat rakamları ile desteklenen operasyonel hacminin dönem boyunca istikrarlı büyümesi sebebiyle söz konusu notu aldığı belirtildi.

Kuruluşun raporunda ayrıca; farklı lokasyonlara yayılma gücü ile ihracat seviyesindeki büyüme potansiyeli, sektördeki 38 yıllık tecrübesi ve marka itibarı, Dardanel'in güçlü yönleri arasında gösterildi.

Şirketin sektördeki güçlü liderliğine dikkat çekilirken, Türkiye'deki kişi başı konserve deniz ürünleri tüketiminin orta ve uzun vadede daha fazla büyüme fırsatı yaratma potansiyeli olduğu belirtildi. Farklı tüketici segmentlerinde çeşitli markalar ile ürün portföyünü çeşitlendirmesinin, Dardanel’in satış gücüne pozitif katkı sağladığı da raporda yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Dardanel, 2021 yılında gösterdiği başarılı performansı 2022'de de sürdürerek, bu yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 89 artırdı.

Ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini, yurt içi ve yurt dışında büyümeye yönelik yatırımları ve yenilikçi bakış açısıyla birleştiren Dardanel, son olarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin bulunduğu Fortune 500 listesinde yer aldı.

