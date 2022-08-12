YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dardanel yüksek kaliteli kredi notu aldı

Dardanel yüksek kaliteli kredi notu aldı

12.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kredi kalitesine sahip bir şirket olarak değerlendirilen Dardanel'in, yurt içi satış ve ihracat rakamlarıyla desteklenen istikrarlı büyümesi sebebiyle, yatırım için tüm göstergeleri olumlu yönde gelişti

İSTANBUL (AA) - Kredi derecelendirme kuruluşu Group of Japan Credit Rating Agency (JCR Eurasia), Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu A- olarak açıkladı.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş tarafından, yüksek kredi kalitesine sahip bir şirket olarak değerlendirilen Dardanel'in, yurt içi satış ve ihracat rakamlarıyla desteklenen istikrarlı büyümesi sebebiyle, yatırım için tüm göstergelerinin olumlu yönde geliştiği belirtildi.

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektöründeki lider konumunu koruyan Dardanel; son iki yılda yaptığı 25 milyon dolara ulaşan yatırımları, farklı kategorilerdeki inovatif ürünleri ve ihracat coğrafyasındaki genişlemeyle istikrarlı bir büyüme ivmesi yakaladı.

JCR Eurasia, yapılan değerlendirme sonucunda Dardanel’in ulusal uzun vadeli kredi notunu A- olarak açıkladı. Bu sonuca göre, Dardanel yüksek kredi kalitesine sahip bir şirket olarak değerlendirilirken, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güçlü bir kapasite varlığına işaret edildi. Raporda, şirketin yurt içi satış ve ihracat rakamları ile desteklenen operasyonel hacminin dönem boyunca istikrarlı büyümesi sebebiyle söz konusu notu aldığı belirtildi.

Kuruluşun raporunda ayrıca; farklı lokasyonlara yayılma gücü ile ihracat seviyesindeki büyüme potansiyeli, sektördeki 38 yıllık tecrübesi ve marka itibarı, Dardanel'in güçlü yönleri arasında gösterildi.

Şirketin sektördeki güçlü liderliğine dikkat çekilirken, Türkiye'deki kişi başı konserve deniz ürünleri tüketiminin orta ve uzun vadede daha fazla büyüme fırsatı yaratma potansiyeli olduğu belirtildi. Farklı tüketici segmentlerinde çeşitli markalar ile ürün portföyünü çeşitlendirmesinin, Dardanel’in satış gücüne pozitif katkı sağladığı da raporda yer aldı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Dardanel, 2021 yılında gösterdiği başarılı performansı 2022'de de sürdürerek, bu yılın ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 89 artırdı.

Ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimini, yurt içi ve yurt dışında büyümeye yönelik yatırımları ve yenilikçi bakış açısıyla birleştiren Dardanel, son olarak Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin bulunduğu Fortune 500 listesinde yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı"nda konuştu:CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı"nda konuştu:
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutunduDoğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu
Anahtar Kelimeler:
Dardanel

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:15
Yatsı
21:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Marmara Eczanesi
Arnavutkoy
Evren Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Limonlu su mu, sirkeli su mu? Şaşırtan yanıt

Limonlu su mu, sirkeli su mu? Şaşırtan yanıt

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.