Darende, patates üretim üssü oluyor

Malatya’nın Darende ilçesinde kayısıya alternatif olarak ürün çeşitliliği artıyor. Patates ekimi yapılan ilçede, iyi verim alındı. Darende’de bu yıl bin dönüm civarında patates ekilirken, 6 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Darende ekonomisine yön veren Gökpınar Sulama Projesi ile birlikte üretim ve istihdam artarak devam ediyor. 2015 yılında sulana bilir arazilerden tarımsal faaliyetlere hız verilen Günpınar ve Palanga Mahallesi tarımda cazibe merkezi olma yolunda bölgede özellikle şeker pancarı, patates ve sebze ekimi yapılıyor.

Hasadı devam eden patates yetiştiriciliği yapan çiftçileri Kaymakam Malik Çalışır tarlalarda ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Çalışır, zaman zaman üretim yapan çiftçileri ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Bölgede son yıllarda patates ekimi oldukça yoğunlaştı. Bu konuda özellikle Niğde’de gelerek tarla kiralamak suretiyle ekim yapan çiftçiler ilçe ekonomisine ve istihdama katkı sağladığı görülüyor. Kayısı diyarı olarak bilinen Darende’de ürün yelpazesine yenilerin eklenmesi bizleri mutlu ediyor. Yöre halkının bu çalışmalarla birlikte refah seviyelerinin daha da yükselmesine yardımcı olacaktır. Biz de Devlet olarak konu ile ilgili kurumlarımızla çiftçilerimize gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da, tarlada çalışan üreticileri ziyaret edip sorunlarını dinlediklerini belirterek, “ Kaymakamımız Malik Çalışır ile Palanga Mahallemizde patates hasadı yapan çiftçilerimiz tarlada ziyaret ediyoruz. Çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Gökpınar Sulama Projesi ile bu bölgede ürün yelpazesine yenilerin eklenmesi ile son yıllarda yapılan çalışmaların iyi yolda olduğunu gözlemliyoruz. Darende olarak sadece Kayısıya bağımlı kalmamalıyız. Ürün yelpazesi her geçen gün artırarak devam etmeli. Darende’de su var arazi var sadece bilinçli tarım yaparak çiftçilerimizin yüzlerinin gülmesi en büyük sevincimizdir. Darende Ziraat Odası olarak her zaman çiftçilerimizin hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Malik Çalışır’ın tarla ziyaretlerine, Tarım ve Orman Darende İlçe Müdürü Suat Demir de katıldı.

