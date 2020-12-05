Darende’de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Malatya’nın Darende ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken Trafik Şube Müdürlüğünce D 300 karayolunda uygulama gerçekleştirildi. Çarşı merkezi, mahallelerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin daha fazla artmaması için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, güvenlik görevlileri denetimlerini sürdürüyor.



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