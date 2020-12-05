YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Darende’de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Darende’de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

MALATYA HABERLERİ  | 05.12.2020 14:55 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken Trafik Şube Müdürlüğünce D 300 karayolunda uygulama gerçekleştirildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla sokaklar sessizliğe bürünürken, vatandaşlar genelde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerini sürdürürken Trafik Şube Müdürlüğünce D 300 karayolunda uygulama gerçekleştirildi. Çarşı merkezi, mahallelerde vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin daha fazla artmaması için getirilen 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların kurallara uyduğu gözlenirken, güvenlik görevlileri denetimlerini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

Malatya Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:22
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.