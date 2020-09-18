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Darende’de Covid-19 denetimleri

MALATYA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:12 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimleri kapsamında İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, esnaflar ve vatandaşların kurallara uymalarını istedi.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’nın Darende ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi.Denetimlere katılan Kaymakam Çalışır, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.Çalışır ve ilçe protokolü tarafından daha sonra ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında oteller, berber, kuaför, dinlenme tesisleri, lokantalar ziyaret edilerek maske, hijyen ve fiziki mesafe kuralları denetlendi.

Malatya’nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen Covid-19 denetimleri kapsamında İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, esnaflar ve vatandaşların kurallara uymalarını istedi.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’nın Darende ilçesinde de denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlere katılan Kaymakam Çalışır, “Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Çalışır ve ilçe protokolü tarafından daha sonra ‘Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında oteller, berber, kuaför, dinlenme tesisleri, lokantalar ziyaret edilerek maske, hijyen ve fiziki mesafe kuralları denetlendi.

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