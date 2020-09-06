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Darende’de Covid-19 denetimleri arttı

MALATYA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri yoğunlaştırıldı.Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kiremitçi ve ilgili kamu kurum amirlerinin de eşlik ettiği denetimlerde, ilçenin çarşı merkezindeki pazar yeri, çay bahçeleri gibi toplu olarak bulunduğu iş yerleri, park ve alanlanlardaki vatandaşların kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Denetimlerde kurallara riayet etmeyenler ikaz edilirken, maskesi bulunmayanlara maske dağıtıldı.

Darende’de Covid-19 denetimleri arttı

Malatya’nın Darende ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimleri yoğunlaştırıldı.
Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kiremitçi ve ilgili kamu kurum amirlerinin de eşlik ettiği denetimlerde, ilçenin çarşı merkezindeki pazar yeri, çay bahçeleri gibi toplu olarak bulunduğu iş yerleri, park ve alanlanlardaki vatandaşların kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.Denetimlerde kurallara riayet etmeyenler ikaz edilirken, maskesi bulunmayanlara maske dağıtıldı. Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Kaymakam Çalışır, kurallara uyulmaması konusunda ısrar edilmesi durumunda ise ağır para cezalarının uygulanacağını kaydetti. Çalışır, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi çerçevesinde bütün illerde korona virüse yönelik tüm kurumları, tüm esnafı ilgilendiren bir genel denetim yapıyoruz. İlçemizde, Covid-19 tedbirleri kapsamına uyulup uyulmadığı, neler yapıldığını görmek maksadıyla bugün ilçe Cumhuriyet Başsavcımız ve diğer yetkililerle birlikte ziyaretler yapıyoruz. Covid-19 vaka sayısı maalesef ilçemizde artıyor. Dolayısıyla herkesin 3 temel kural dediğimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymasını arzu ediyoruz. Herkes bu kurallara dikkat etmeli. Sadece yasaklar ve kurallarla bu işi çözmemiz mümkün değil. Bu işin kurtuluşu, vatandaşın da sağduyulu ve basiretli davranması, titiz davranmasından geçiyor. Bu sadece kamunun görevi de değil toplumsal bir görev. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Daha fazla duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci nedeniyle alınan yeni kararları da hatırlatan Kaymakam Malik Çalışır, “Düğünlerle ilgili yasakları biliyorsunuz. Kınalar, sokak düğünleri ve köy düğünleri, sünnetler yasaklandı. En fazla vaka bulaşması taziye, düğün ve cemiyetlerde görülüyor. Cemiyeti ya da taziyesi olan vatandaşlarımız kurallara uysun. Mutlu günümüzü paylaşırken insanları hasta hale getirmeyelim. Dolayısıyla herkesten bir fedakârlık ve titizlik bekliyoruz. İlçemizde el birliği ile güç birliği ile bu hastalığı en alt seviyeye indirme konusunda çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

Darende’de Covid-19 denetimleri arttı

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