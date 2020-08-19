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Darende’de korona denetimleri

MALATYA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:31 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.Son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Darende ilçesinde, korona virüs tedbirlerini denetim uygulaması, ilçe Kaymakamı Malik Çalışır ve beraberindeki diğer yetkililer tarafından yapılıyor.Kaymakam Çalışır, vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlarda bulundu.

Darende’de korona denetimleri

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.
Son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Darende ilçesinde, korona virüs tedbirlerini denetim uygulaması, ilçe Kaymakamı Malik Çalışır ve beraberindeki diğer yetkililer tarafından yapılıyor.
Kaymakam Çalışır, vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlarda bulundu. Çalışır, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunup, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

Darende’de korona denetimleri

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