YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Darende’de korona virüs önlemleri

Darende’de korona virüs önlemleri

MALATYA HABERLERİ  | 20.04.2020 16:46 | Son Güncelleme

Malatya’nın Darende ilçesinde korona virüs önlemleri sürüyor.

Malatya’nın Darende ilçesinde korona virüs önlemleri sürüyor. İlçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, güvenlik güçleri de pazarlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında halkı uyarıyor.
Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun altığı kararlar Malatya’nın Darende ilçesinde de aralıksız sürüyor. İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçe merkezinde halkın yoğun olduğu alanlara araç girişlerine izin verilmezken, kurulan pazar da ise sosyal mesafe kurallarına uyulması adına denetimler sıklaştırıldı.
Güvenlik güçleri ilçede kurulan pazarda alınan önlemleri yerinde denetlerken, asılan uyarı yazıları ile birlikte sosyal mesafe kuralları doğrultusunda alışverişlerin yapılması sağlanıyor. Polis ve zabıta ekipleri, korona virüsün yayılımına engel olma adına alınan karaların uygulanması adına mesai harcarken, esnaflar da kendi önlemleri alarak kapıda satış yapıyor.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ücretsiz cerrahi maske dağıtımına da Darende’de başlanıldı. İlçedeki eczanelerde vatandaşlar cep telefonlarına gelen kodlar ile kendilerine verilen maskeleri teslim almaya başladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Yusuf Kargın’ın adı parkta yaşatılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Sakarya Emniyet Müdürlüğünden, Milli Dayanışma Kampanyası’na 212 bin 898 liralık destek

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

Aysel Shukurova, Türkiye’de oyunculuk eğitimi almak istiyor

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:15
Yatsı
20:37

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Burcu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Topgül Eczanesi
Merkez
Turkuaz Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Mersedes Kadir’in cenazesi Pazartesi defin edilecek

Malatya spor camiasında Mersedes Kadir üzüntüsü

Malatya spor camiasında Mersedes Kadir üzüntüsü

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı

Turgut Özal Mahallesi Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi onaylandı

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

Arapgir’de taksi şoförlerine maske dağıtımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.