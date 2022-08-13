Dargın eş anlamlısı nedir? Dargının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dargın kelimesi Öz Türkçe sözcüklerden bir tanesidir. “Taru” kökünden gelen bu kelimenin gelişimini şu şekilde gösterebiliriz; tarugın, targın, dargın. Dargın kelimesi genel olarak bir kimsenin diğer kimseyi üzmesi gibi durumlarda kullanılmaktadır. Dargın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ya da sözcükler nelerdir?

Dargın kelimesinin anlamı

Bu kelime bir kişinin herhangi birine karşı yaptıklarının veya söylediklerinin neden olduğu üzgün olma durumu olarak ifade edilebilir. Dargınlık üzen kişinin üzülen kişiden özür dilemesi ya da telafi etmesi gibi durumlarda çözüme kavuşur.

Dargın kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

Birey hatasını fark ederek üzdüğü kişiden özür dilerse dargınlık son bulur.

Dargın olduğumu bile bile özür dilemedi.

Zor gününde yardım istemeyen arkadaşına darılmıştı. "Zor zamanında yanında olmayacaksam ne zaman olacağım" diyerek sitem etti.

Kendisine yapılmasını hoşlanmadığı şeyleri başkasına yaptığı için arkadaşı Veli'ye darıldı.

Dargın kelimesinin eş anlamı

Dargının eş anlamlısı kırgın, üzgün ve küs olarak belirlenmiştir. Dargın eş anlamlısı olan bu üç kelime ve dargın kelimesi birbirlerinin yerine kullanılabilir. Aynı cümle içerisinde kullanıldığında anlatım bozukluğuna neden olur.

Dargının eş anlamları ile örnek cümleler

Küs olduğum Ayşe’ yi cadde de gördüm, selam verip vermemek arasında kaldım.

Öğretmeni onu azarladığı için çok üzgündü. Üzgünlüğünü ağlayarak belli etti.

Ona sesini yükselten arkadaşına kırılmıştı. Özür dilemesini ve kendini affettirmesini bekliyordu.



