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Darıca Belediyesi karla mücadeleye hazır

14.01.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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İlçede başlayan ve hafta sonu etkisini arttırması beklenen kar yağışı uyarısı sonrası teyakkuza geçen Darıca Belediyesi karla mücadele ekipleri, hazırlıklarını tamamladı.Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının hafta sonu Marmara Bölgesi’nin tamamında olduğu gibi, Darıca’da da etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

İlçede başlayan ve hafta sonu etkisini arttırması beklenen kar yağışı uyarısı sonrası teyakkuza geçen Darıca Belediyesi karla mücadele ekipleri, hazırlıklarını tamamladı.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kar yağışının hafta sonu Marmara Bölgesi’nin tamamında olduğu gibi, Darıca’da da etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini arttırdı. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı tedbirlerini alan Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleri oluşturdu. Darıca Belediyesi ekipleri, kar yağışının meydana getirebileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçedeki günlük yaşamın aksamaması için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.
Darıcalıların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, 4 kamyon, 4 kazıyıcı yükleyici, 2 tuzlama robotu, 1 ekskavatör, 1 greyder, 9 pikap ve 50 kişilik karla mücadele ekibiyle hem tuzlama hem kar temizleme hem de kar küreme çalışmaları yürütecek. Kar yağışı öncesi teyakkuza geçen Darıca Belediyesi, karla mücadele ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat mesai gözetmeksizin Darıcalıların hayatını kolaylaştırmak için çalışacak.

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