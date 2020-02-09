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Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında beslenme noktaları oluşturdu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.Darıca Belediyesi, son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Darıca Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarında beslenme noktaları oluşturdu ve sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Darıca Belediyesi, son günlerde yaşanan soğuk ve kar yağışlı hava dolayısıyla yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. İlçe genelinde farklı noktalarda beslenme noktaları oluşturan Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, hava şartlar nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve içecek bıraktı. Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Onlar bizim sevimli dostlarımız. Onların da haklarına saygı duyuyoruz. Küçük ve sevimli dostlarımızın ihtiyaçları için, onların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zabıta müdürlüğümüz ve veterinerlerimizle bakımlarını yapıyoruz. Oluşturduğumuz beslenme noktalarında yiyecek içecek bulamayan minik dostlarımız için mama bırakıyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı birlikte paylaştığımız sokak hayvanları için beslenme noktalarının sayısını daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Darıca Belediyesi’nin kış aylarının soğuk geçtiği son günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması ve beslenme noktaları oluşturması vatandaşların da takdirini topladı. Darıcalılar, duyarlı davranışı için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

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