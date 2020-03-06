YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu

Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu.Atletizmde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, geçen hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu.

Darıca Belediyesi Türkiye ikincisi oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu.
Atletizmde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, geçen hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu. Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan bireyselde ikinci olurken takım sıralamasında da Darıca Belediyesi Fenerbahçe’nin ardından ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuları tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Atletizm takımımızın Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırdı. Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül nezdinde antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Darıca’da daha fazla gencimizin sporla tanışması için canla başla çalışacağız. Farklı branşlarda da takımlarımızı oluşturarak sporcu yetiştireceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Efeler’de festival heyecanı

Efeler’de festival heyecanı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Milletvekili Uzer’den devlet yolu müjdesi

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Antalya’da bandrolsüz kitap operasyonu

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Çavdarhisar’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Kendilerinden önce ayak izleri Avrupa yolunda

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
13:17
İkindi
16:29
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Kandıra Eczanesi
Kandira
Can Eczanesi
Golcuk
Elif Eczanesi
Derince
Çankaya Eczanesi
Darica
Gamze Eczanesi
Golcuk
Pelin Eczanesi
Golcuk
Darıca Leyla Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.