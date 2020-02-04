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Darıca Belediyesi’nden sokak hayvanları açıklaması

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.02.2020 12:59 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar sırasında hayvanlara zarar verilmemesi konusunda özen gösterildiği bildirildi.Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda açıklama yaptı.

Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda yaptığı açıklamada yapılan çalışmalar sırasında hayvanlara zarar verilmemesi konusunda özen gösterildiği bildirildi.
Darıca Belediyesi, sokak hayvanlarının toplanması konusunda açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Darıca Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğümüz Bünyesinde hizmet veren Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibimiz, Veteriner Hekimimiz ve Ekibi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarıyla ilgili gerekli çalışmalar özenle yapılmaktadır. Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibimizin çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşı ve tedavileri titizlikle yürütülmekte olup ayrıca trafik kazası ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar gören sokak havanları da uzman ekiplerimiz tarafından tedavi edildikten sonra alındıkları ortamlara geri bırakılmaktadırlar.”
“Son zamanlarda ısırma vakaları ve köpek saldırıları ile ilgili kurumumuza vatandaşlardan yoğun şikayetler gelmektedir. 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu gereği küpesiz olan sokak hayvanları ekiplerimiz tarafından alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Rehabilite Merkezinde Salı ve Perşembe günleri kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca son günlerde uyuz vakalarının artması ve bununla beraber oluşan mantarın insanların sağlığı ve aynı zamanda diğer hayvanlarda bulaşma riski olduğundan dolayı veteriner Hekimimiz kontrolünde ekiplerimiz tarafından çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir.”
“Vatandaşlarımızın yaptığı şikayetler neticesinde yine vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için zaman zaman sokak hayvanları hakkında gerekli işlemler yapılırken bu işlemlerin hayvanlara zarar vermemesi noktasında da gerekli özen gösterilmektedir. Her türlü yanlış anlaşılmalara karşı da ekiplerimiz uyarılmış ve daha hassas olmaları özellikle belirtilmiştir. Bu konuda hayvanseverlerle de her zaman işbirliği içinde olmaya hazır olduğumuzu belirtir hem insan hem de hayvan sağlığı için gerekli çalışmalara devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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